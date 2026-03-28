全国高校柔道選手権大会が27日、東京・日本武道館で開幕し、大会第1日は男女各5階級の個人戦が行われた。男子60キロ級は、昨年全国高校総体覇者の古賀龍之介（福岡・南筑2年）が圧倒的な強さで優勝。決勝は田代大地（宮崎・日章学園）と対戦し、すぐに寝技に持ち込んで試合開始からわずか1分10秒の崩れけさ固めで一本勝ちを収めた。準決勝では背負い投げから素速く相手の関節を取って腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。立ち技から寝