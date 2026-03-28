お笑い芸人の千原せいじ（56）が、27日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）にサプライズ出演した。番組では昨年の“炎上騒動”をイジられた。せいじは昨年7月、市議とのYouTube対談動画で発した一部発言がネット上などで批判を受けた。同月には、日本仏教協会の顧問を辞任。翌月にはラジオ番組も終了し、10月に動画で「MCとしての立場を見失い、配慮に欠ける発言を多々してしまった」などと謝罪と反省の弁を