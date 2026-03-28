Samsungの次期横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold8」の仕様について、詳細なリーク情報が伝えられています。 ↑技術はもっと進歩する（画像提供／Samsung）。 Galaxy Z Fold8は現行モデル（Z Fold7）と同様に、6.5インチのカバーディスプレイと8インチのメインディスプレイを搭載する見込みだと著名リーカーのAnthony氏（@TheGalox_）は述べています。 特筆すべきは新型の折りたたみ画面で、レーザー加工を施した金属プ