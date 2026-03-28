“金の切れ目が縁の切れ目”とはよく言ったものですよね。今回は、実際に家族間で金銭トラブルが起きてしまった筆者の友人の体験談を紹介します。 久しぶりの帰省で会ったのは 久しぶりに実家に帰ったときのことです。 私は進学を機に県外へ出ていて、そこで今の夫と出会い結婚。結婚してからも盆や正月には帰省していましたが、仕事や新型コロナウイルス感染症などの影響でしばらく会えない期間がありました。 そして、よう