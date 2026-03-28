女優の城夢叶が26日、自身のインスタグラムを更新。父との2ショットで大学を卒業した感謝を記した。 【写真】かつての日本代表が娘に甘そうなパパの顔おめかし父娘の2ショット 城の父は元サッカー日本代表で1998年W杯フランス大会にも出場した城彰二氏。やさしい笑みを浮かべるスーツ姿の父の横で、ドット柄のトップスにミニ丈、さらにロングブーツを合わせた“おめかし”コーデでソファに腰かけ