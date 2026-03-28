ある女性が、自身の屋根裏部屋に誰かが住んでいるという懸念を周囲に無視され、抗精神病薬を処方されたものの、後に真実だったことが判明した。 【写真】84歳母が行方不明、防犯カメラに目出し帽の不審者有名司会者が懸賞金約1億5700万円 クロエという名の女性は、20代の頃に英国ケント州のアパートの最上階に住んでいた時期を振り返り、ある日屋根裏部屋のハッチ（点検口）が開いていることに気づいた際の恐怖を語