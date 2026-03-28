年度末の春は就職や転職などで新たな世界に踏み出すシーズンでもある。中には、会社を辞めてフリーランスとなる人もいるが、自分の裁量で自由に時間を使える立場になっても、長年培った生活サイクルは簡単には変わらない。いわば「体内時計」として体に染みこんでいる。そうしたケースに当てはまる大御所のクリエイターがいる。1980年代に「ハートカクテル」、90年代には「菜」といった人生の機微