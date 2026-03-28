わーすた エイベックス・マネジメント株式会社に所属する4人組アイドルグループ・わーすたが、3月27日に開催された、わーすた11周年公演「The World Standard〜君と□世界じゅう！1周年！〜」（□は白抜きハートマーク）のライブ内MCにて、今冬でのグループ解散を発表した。わーすたは廣川奈々聖、松田美里、小玉梨々華、三品瑠香の4人組デジタルネイティブ世代アイドル。2015年に結成し、グループ名は「The World