第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」#123トキ（高石あかり）は、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）に見守られながら丈（杉田雷麟）にヘブン（トミー・バストウ）との思い出を語っていく--。【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】丈がいつも居合わせる謎。正木やロバート＆蘭らはどうしているのか、気になって仕方ない連続テレビ小説「ばけばけ」。激動の明治の時代を生きた没落士族の娘・トキ。世界をさまよい日本にたどり