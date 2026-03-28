長崎MFマテウス・ジェズスのシュートが話題にJリーグ公式YouTubeがGK泣かせの“悪魔級”シュートをまとめたゴール集を公開した。ゴラッソ連発の助っ人MFの存在に「やべぇな」「笑っちゃう」と注目が集まっている。動画では今季の百年構想リーグで生まれた得点の中から、軌道の読みにくい無回転シュートや鋭く変化するカーブシュート、GKが伸ばした手を弾くほど強烈なシュートなど「GKの泣かせの魔球」ゴールがピックアップされ