アライグマは留め具があるようなゴミ箱でも開ける能力があることで知られています。学術誌「Animal Behaviour」に掲載された研究で、アライグマは餌を探すとき意外にも、知的好奇心を満たすためだけにゴミ箱を開けるような動作を行うことが示されました。Raccoons optimally forage for information: exploration-exploitation trade-offs in innovation - ScienceDirecthttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S00033