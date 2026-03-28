モデルで女優の足川結珠（ゆず）が、２７日にショートドラマアプリ「ＰＯＰＣＯＲＮ」で配信開始した縦型ドラマ「ＯＪとＪＫ―コワモテおじとゲキツツヨＪＫ―」でドラマ初主演を飾った。ストーリーをけん引する極道の真田組組長の娘・真田衣織役を演じる。強面（こわもて）すぎる現代文教師（西村佳祐）が、その外見から極道関係者と誤解され、用心棒のような存在として巻き込まれていくラブコメディー。足川はアクションにも