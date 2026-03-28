☆巨人―阪神（１４：００・東京ドーム）巨人＝ハワード、阪神＝高橋巨人は開幕戦をルーキー、竹丸の好投や新外国人ダルベックが活躍し、３―１で昨季のセ王者・阪神に勝利し、白星発進した。２戦目は楽天から移籍加入したハワードが先発するが、２連勝として開幕カード勝ち越しを決めることができるか。開幕カード勝ち越しとなると２０１３年の広島戦から１４年連続開幕カード勝ち越し（すでにプロ野球最長）となる。巨人の１