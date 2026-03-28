大井競馬所属の仲原大生騎手（２６）＝東京都騎手会＝は、２０２６年度の騎手継続免許試験に不合格。４月からの騎手免許が失効となる。ＮＡＲ地方競馬全国協会が発表した。同騎手は２０１８年１２月にデビューし、地方競馬通算２３５３戦９２勝。