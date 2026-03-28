ＮＨＫＥテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気を集めた、子役の増田梨沙（１２）が小学校を卒業したと報告した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「小学校を卒業しました」と伝えた。「この６年間で身長は４０ｃｍ伸びて、給食もたくさんおかわりできるようになりました」と身長が爆伸び！「うまくいかないときや悩んだとき、何度も友達が助けてくれました。そんな仲間に出会えたことはず