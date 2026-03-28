◆国際親善試合イングランド１―１ウルグアイ（２７日、ウェンブリー・スタジアム）現地時間３１日に日本と対戦するイングランドは南米予選４位通過のウルグアイと対戦し、終了間際に追いつかれ、１―１で引き分けた。イングランドは０―０で迎えた後半３６分、チェルシー所属ＭＦパーマーが蹴った右ＣＫから、ニアで味方が飛び込み、ボールが流れたところをファーでＤＦホワイトが押し込んで均衡を破った。だが、後半アデ