1966年の放送開始から、常に人々に夢と勇気を与え続けてきた「ウルトラマン」シリーズ。2026年にウルトラマンシシリーズは60周年を迎える。大きな節目を彩るべく、2026年3月28日にアニバーサリー作品の幕開けを告げる最新プロモーション映像を公開した。【動画】ウルトラマンシリーズ60周年の最新プロモーション映像本映像では、シリーズの原点である「ウルトラマン」、平成三部作の金字塔「ウルトラマンティガ」、そして次世