令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase28「荒れる」が29日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case28「荒れる」予告ジーク（天野浩成）に翻弄される莫（今井竜太郎）はノクス（古川雄輝）に接近。ジークの正体を探ろうとする。CODEではスリー（玉城裕規）がコード：ソムニアというCODEの最終兵器の投入を検討。そんな中、再びジークと対峙した莫は「悪夢は俺が壊