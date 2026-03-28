【イスタンブール共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は28日、サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地に27日、イランが発射したミサイルが着弾し、米兵10人が負傷したと報じた。うち2人は重傷とみられる。米アラブ当局者らの話としている。攻撃には無人機も使われた。複数の米軍空中給油機が破損した。負傷した米兵は攻撃時、基地の建物内にいたという。米イスラエルのイラン攻撃開始後、同基地にミサイルが