“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第7話「黒いギャバン」が29日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第7話「黒いギャバン」予告多元地球Α0073で事件が発生。捜査一課だけでなく、資料課の怜慈（