アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで延期すると表明しました。「協議は極めて順調に進んでいる」と主張するトランプ大統領ですが、イランへの攻撃から28日で1か月、収束の兆しは見えていません。◇■ホワイトハウス投稿の動画逆再生すると…日本時間の27日、アメリカ・ホワイトハウスが“内緒”の絵文字と一緒に投稿した動画。これを逆再生してみると…。ホワイトハウスの