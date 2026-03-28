「90歳」の橋、老朽化と治水で課題国土交通省 近畿地方整備局は2026年3月25日、和歌山県新宮市と三重県紀宝町を結ぶ国道42号「熊野大橋」について、有識者による橋梁技術検討会の結果、「橋を撤去」すると発表しました。 【この橋撤去しちゃうの!?】これが「熊野大橋」の老朽化ぶりです（地図／写真）熊野大橋は1936（昭和11）年3月に開通。この付近の熊野川で最初に架かった橋で、それまで住民は渡し船で熊野川を渡っていたと