大谷に本塁打が生まれなかった中でも、ドジャースは打線のつながりで8得点を奪った(C)Getty Imagesメジャーリーグのレギュラーシーズンが開幕し、ドジャース打線がいきなりその破壊力を示した。開幕戦のダイヤモンドバックス戦では、試合中盤以降に打線がつながり、理想的な得点パターンで相手投手陣を攻略した。【動画】死球直後に…Dバックス一塁手を“脅した”大谷翔平の遊び心が溢れるアクションを見る象徴的だったのは0-2