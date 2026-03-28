大谷は3年連続で売り上げトップになった(C)Getty Images凄まじい人気ぶりだ。2026年シーズン開幕戦が各地で行われた現地時間3月26日、MLB公式サイトは、昨季ワールドシリーズ（WS）終了後からのレプリカユニホーム売り上げランキングを発表。世界中のファンを魅了しているドジャースの大谷翔平が1位、山本由伸が2位となった。【動画】死球直後に…Dバックス一塁手を“脅した”大谷翔平の遊び心が溢れるアクションを見る大谷