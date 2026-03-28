山本が師事し、積極的に取り組んでいるのが、矢田修氏のトレーニングだ(C)Getty Imagesチームにとって“計算通り”と言える内容で、開幕白星をもたらした。現地時間3月26日、今季開幕戦となる本拠地でのダイヤモンドバックス戦に山本由伸（ドジャース）が先発登板。6回（95球）を投げ、被安打5、2失点、無四球、6奪三振の内容で、1勝目を挙げた。【動画】これが日本のエース！山本由伸のスプリットでの奪三振シーンを見る立ち