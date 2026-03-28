プロジェクトの最中、「目的から少しズレている気がする」と感じても、「今指摘したら空気が悪くなるかも」と意見を飲み込んでしまうことはないだろうか。しかし、サンダンス映画祭でグランプリを受賞した映画監督・長久允氏は、その配慮こそがプロジェクトを停滞させる要因だと語る。独自のチームビルディング術と思考法を紐解く。※本稿は、長久允『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の一部を抜粋