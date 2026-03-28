▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２８日５時）【宗谷地方】くもり時々雨【上川地方】くもり一時雨か雪【留萌地方】くもり時々雨【網走地方】くもり【北見地方】くもり【紋別地方】くもり【釧路地方】くもり時々晴れ【根室地方】くもり時々晴れ【十勝地方】くもり【胆振地方】くもり一時雨か雪【日高地方】くもり【石狩地方】くもり一時雨か雪【空知地方】くもり一時雨か雪【後志地方】くもり一時雨か雪【渡島地方】くも