プロ野球が開幕した27日、ルーキーとして76年ぶりにロッテの開幕投手を任された毛利が5回4安打無失点、初登板初勝利を挙げた。明大時代の彼を取材してきて、悔し涙は人を強くするんだなとつくづく思った。あれは昨年春の東京六大学野球、早大と勝ち点＆勝率で並び前年秋に続く2季連続で優勝決定戦を行った。このシーズン6勝（0敗）を挙げ最優秀防御率のタイトルも獲得してエースに成長した毛利が先発、しかし6点を失って逆転負