カブスがＮ・ホーナー二塁手（２８）と６年間の契約延長に合意したが、ＥＳＰＮのＪ・パッサン記者が自身のＸで契約内容について「総額１億４１００万ドル（約２２６億円）」と伝えた。ホーナーは、昨シーズンはリーグ２位の打率２割９分７厘をマーク。ゴールドグラブ賞を２度受賞しており、野球界屈指のコンタクトヒッターで、チームリーダーのような存在だ。カブスは中堅のピート・クローアームストロングと６年１億１５０