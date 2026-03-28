台湾女優・林志玲（リン・チーリン）の最新姿にフォロワーはもん絶した。日本時間２７日に自身のインスタグラムで「とても特別なアート展を見て、たくさんの創造性と色に出会いました」とつづり、アートを鑑賞する様子などをアップ。白の振袖トップスに赤いスカートのスタイル抜群コーデも披露した。身長１７４センチの美ぼうで「台湾一の美女」ともうたわれたチーリン。この投稿には「とても美しい」「素敵な女性」「大好き