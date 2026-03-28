メジャー生活16年で5度のゴールドグラブ賞に輝いたジェイソン・ヘイワード外野手（36）が27日（日本時間28日）、現役引退を発表した。リリースで「引退する時が来たと確信している。迷いや未練は一切ない。ただ感謝の気持ちだけだ」と述べた。ヘイワードは2007年のドラフト1巡目（全体14番目）指名でブレーブスに入団。10年にメジャーデビューを果たし、158試合に出場した12年に最初のゴールドグラブ賞を受賞。15年のカージナ