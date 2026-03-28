お笑いタレント有吉弘行（51）が27日夜、Xを更新。後輩芸人の身体症状に対し「もう手遅れ」と“宣告”した。お笑いコンビ、トム・ブラウンのみちお（41）が27日夜、自身のXを更新し「未来のみちおから現在のみちおへあなた首が痛くなっても、うつ伏せでスマホを見続けるって決めたわね。悪いことは言わない。たまには仰向けになりなさい。首が動かなくなるわよ」と記した。これをうけ、有吉が「このツイートから察するに相当つら