テレビ朝日の下村彩里（さいり）アナウンサーは、27日夜に放送された同局系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）のラストで、約7年間出演した番組からの卒業を発表した。大越健介キャスターが、下村アナの番組卒業を明かし、「今後は『有働Times』を中心に、活躍の場を広げてくれるそうです」と紹介を受けた下村アナは「ありがとうございました」と応じ、心境を話し始めた。この日は、桜色のブラウス姿。「入社5日目から天