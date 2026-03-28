『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（29）ヴォレアス北海道中道優斗後編（前編：中道優斗の道標は、春高バレーのスターだった兄「自分よりSVリーガーになるべき人でした」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイ