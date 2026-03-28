『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（29）ヴォレアス北海道中道優斗前編【バレーボール一家ゆえの葛藤】バレーボール一家に生まれて――。それが、SVリーグ１年目から試合出場機会を増やすヴォレアス北海道のアウトサイドヒッター、中道優斗（23歳）の人生タイトルになっている。ヴォレアス北海道でプレーする中道 photo by ankei Visual父はバレー名門校と大学で活躍し、母はＶリーグの選手としてプレー