３月31日（現地時間）に日本代表とウェンブリー・スタジアムで対戦するワールドカップ優勝候補、イングランド代表。両者は過去に３回戦っており、最初の対戦は1995年に行なわれた「アンブロカップ」という国際親善大会だった。「未知数」（当時のイングランド代表・テリー・ベナブルズ監督）と表現された日本はいま、かの地でどう映っているのか。現地のジャーナリストに聞いた――。1995年のイングランド対日本の観戦プログラム