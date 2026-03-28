円相場が一時、1ドル＝160円を突破し1年8カ月ぶりの円安水準となりました。外国為替市場では円安が進み、円相場は一時、節目となる1ドル＝160円台まで値下がりしました。160円台を付けるのは、政府、日銀が円買い為替介入に踏み切った2024年7月以来、約1年8カ月ぶりです。中東情勢の混乱長期化を受け「有事のドル買い」が進んだほか、原油高がエネルギーを輸入に依存する日本経済の悪化につながるとの見方も、円売りを加速させまし