大型分譲マンションだと常駐していることも多い「管理人さん」は、ゴミ捨て場や駐輪場のこまめな管理や故障対応に即座に動いてくれる心強い存在です。しかし、どうしても管理人さんとの相性、いわゆる「当たりはずれ」が発生することがあります。【漫画】いくら人手不足とはいえ…モヤモヤする管理人さん（全編を読む）今回はそんなマンションの「管理人ガチャ」についてのお話を集めてきました。だいぶ高齢のおじいちゃん管理人さ