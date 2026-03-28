2025年末時点で北京の産業現場における科学技術人材の規模は225万人に達し、就業人口1万人当たりの産業現場科学技術人材の規模は200人となり、首都北京の質の高い発展およびハイレベルな人材拠点の構築を支える技能人材の基盤となっていることが、26日に開催された2026中関村フォーラム年次総会の分科フォーラム「産業現場科学技術人材イノベーション発展フォーラム」への取材で分かった。新華社が伝えた。産業現場のエンジニアは