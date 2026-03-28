上級モデルのみの「ハイラックス トラボe」トヨタのタイ法人 トヨタ・モーター・タイランドは、2026年3月23日から4月5日まで、首都バンコクで開催される第47回「バンコク国際モーターショー2026」で、現行ラインナップにおける最新モデルを展示しました。そのうちの1台が新型「ハイラックス トラボe」です。どのようなモデルなのでしょうか。「ハイラックス」シリーズは1968年に登場した中型ピックアップトラックです。荷物