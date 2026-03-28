韓国で社会現象を巻き起こしたドラマ『ストーブリーグ』の日本版が3月28日（土）スタート。本作は、万年最下位のプロ野球チーム“ドリームズ”が野球未経験のGM（ゼネラルマネジャー）・桜崎凖と出会ったことで再建への道を歩み始めるという物語だ。今回クランクイン！トレンドは、桜崎を演じる亀梨和也、そして彼の弟・明人役を務めるINIの木村柾哉にインタビュー。現場のこと、兄弟役だからこそ感じた互いの印象について聞いた