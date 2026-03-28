現地３月27日に開催された国際親善試合で、トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は、ウルグアイ代表とロンドンにあるウェンブリーで対戦した。立ち上がりから見せ場らしい見せ場がなく、いわゆる“塩試合”と言われるような展開だったが、終盤に試合が大きく動いた。81分にCKから、カタールW杯以来の代表復帰をし、途中出場していたベン・ホワイトがついに均衡を破るゴールを奪取。しかし、終了間際の90＋４分に