WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する塩越柚歩が自身のインスタグラムを更新。恒例の「#オフノイチニチ」が反響を呼んでいる。黒いボタンが印象的なピンクのセーターにジーンズを合わせたコーデで、桜を愛でる姿やきらびやかなネイルの写真を公開。「もう少しで満開かな〜すっかり春だね（今日寒かったけど）」と添える。また「歩くの大嫌いだけど、春のおかげで少しお散歩が好きになりました」と綴られたこ