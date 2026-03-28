オランダ代表は現地３月27日、国際親善試合で北中米ワールドカップ欧州予選６戦全勝の強豪ノルウェーと対戦。２−１で逆転勝利を飾った。24分に先制許したオランダだったが、35分に同点に追いつく。トゥーン・コープマイネルスの右CKに反応したフィルジル・ファン・ダイクが豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。さらに後半に入って52分には、鮮やかなカウンターから勝ち越し弾を奪取。敵陣でボールを奪ったコディ・ガクポ