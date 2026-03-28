◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が２７日（日本時間２８日）、本拠のアスレチックス戦で「７番・サード」で待望のメジャーにいよいよスタメンデビューする。試合前のフリー打撃では、中堅バックスクリーンのカメラ席に打ち込むなど、快音を連発した。昨季のア・リーグ王者ブルージェイズ。試合前にメディアに対応し