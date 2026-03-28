ドル円は節目の160円を超え、2024年7月以来の高値圏＝ＮＹ為替概況 NY市場でドル円は節目の160.00円を超えて上昇した。ロンドン市場からドル高が優勢で、ロンドン朝に159.98円を付けた後、押し目は159.70円台までにとどまる展開。NY市場に入ってもドル高を意識する展開となり、朝方にユーロドルが1.1502ドルを付けるなどの動きが見られた。オプションの行使時間を過ぎたあたりで、いったんドル買いが緩み、159.70円前後