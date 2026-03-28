【ワシントン＝池田慶太】米国のルビオ国務長官は２７日、戦闘終結に向けてイラン側に伝達した１５項目の計画に対する回答はまだ受け取っていないと述べた。イラン側からは対話に前向きなメッセージを受け取ったものの、交渉担当者や会談日時の確定などを待っていると説明した。フランスでの先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。