巧みなドライビングテクニックでキッズカートを走らせる幼稚園児の男の子。まるでガールフレンドを迎えにきた彼氏かのように、カメラの前でかっこいいドリフトターンを決める様子を収めた動画が77.2万回再生を超える反響を呼び、「目の前でこんなんされたら惚れるわぁ〜」「幼稚園児でこのテクニック！」「後ろに乗せてくれ！」などとコメントが寄せられた。キッズカートを始めたきっかけや今後の夢などについて、投稿主のお父さ