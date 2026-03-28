今回は、イケメン社員がぶりっ子女子に注意した結果についてのエピソードを紹介します。ずる休みしたぶりっ子女子社員に…「私が指導を任されている新入女子社員のSは、仕事をまったくせず、男性社員に媚びて、おしゃべりしてばかりなんです。でも管理職の男性社員はSを甘やかし、一切注意をしないのも、問題だと思っています。そんな中、『潮田さん』というイケメンの社員だけは、Sを甘やかすことなく、いつも毅然とした態度でし