ブンデスリーガでの貴重な経験を日本代表にも還元する構えだ。MF藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)は今季、シーズン序盤こそ本職のボランチで過ごしていたが、徐々に3-4-3のシャドーで出場する試合が増加。スコットランド戦の前日会見では森保一監督からシャドー候補の一人として名前が挙がっており、新たな役目にも「チャンスがあるんだったらどこでもやりたい」と意気込んだ。パリ五輪で主将を務めた藤田は2024年10月のW杯最終